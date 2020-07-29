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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يتميز بحبه للتغيير والانتقال والسفر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

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