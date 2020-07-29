حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يعشق الحرية ويسعى دائما للاستقلالية المالية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العمل يمنحك حظا وجرأة غير معتادة وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.