حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قلب طيب وصادق، يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجم العالمي جاستن بيبر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.