أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، بـ48 ساعة، التي من المخطط انتهائها يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، وفقا لما حددها مجلس الوزراء.

ومن المقرر إعلانها رسميا، يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

وتستعرض "الوطن" لطلاب الثانوية العامة، طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ، على مدار الساعة.

نتيجة الثانوية العامة 2020

ـ الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة في جريدة "الوطن" على الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/register/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-2020?fbclid=IwAR2oS7fLjL6oTmtEkvl9pfBad1wnrAsJowZzRSr-nXv72lS4tZhytkljeMc

ـ تسجيل بيانات الطالب.

ـ كتابة الاسم رباعي .

ـ تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ـ اختيار الشعبة المنتمي اليها الطالب، علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي.

ـ تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ـ كتابة البريد الالكتروني.

ـ تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

وتسير أعمال تقدير الدرجات، وفق الخطة الزمنية المتوقعة لها، بسلاسة ودون استعجال لمقدري الدرجات والمصححين، من الوزارة.

كما جاءت النسبة العامة للنجاح هذا العام، أعلى مقارنة بنسب العام الماضي، ويستمر العمل بتقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور رضا حجازي.

وأكدت الوزارة، على أن جميع الطلاب سيحصلون على حقوقهم دون الخضوع لأي ظلم، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، موضحة أن أعمال التقدير تتم بأقصى معايير الدقة، مع الالتزام بما وضعته الوزارة من نماذج، مع التأكيد على أهمية المراجعة من أجل المصلحة العليا للطالب.

ووجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من نظر تطابق الاجابات بعدد من المواد باللجان التابعة للكنترول، بالإضافة إلى الاسراع من انتهاء تطبيق قواعد الرأفة في اطار الضوابط التي تفرضها المراجعة النهائية.

وكان أدى 652289 طالبا امتحانات الثانوية العامة بـ2212 لجنة أساسية، و56591 لجنة فرعية، والتي تم تأجيلها 14 يوما عن الموعد الأصلي الذي سبق تحديده لها، وسط اجراءات احترازية مشددة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها.

أحكام الثانوية العامة 2020

وحددت وزارة التربية والتعليم الأحكام الخاصة بأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث سمحت للطلاب بتأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية، اذا تواجدت لجان سير الامتحانات في حيز الحجر الصحي التابع لأي منطقة، أو في حالة ثبات عدم السلامة الصحية للطالب بناء على التقرير الطبي.

كما أتاحت الوزارة للطلاب الذين خضعوا لظروف قهرية كالخضوع للحجر الصحي، أو في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا المستجد، منعتهم من أداء الامتحان بدخول الدور الثاني، على أن يعتبر الدور الأول لهم، وفي حالة رسوب أحدهم بأي من المواد التي تم تأجليها إلى الدور الثاني بمادة أو مادتين، يتم تحديد موعد أخر لأداء الدور الثاني لهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.