محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية التى أرسلها المحافظ، اليوم، للرئيس: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس جمهوريـة مصـر العربية، يُسعدني و يُشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيـد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي، فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والإزدهار، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

وبعث محافظ مطروح ببرقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين بهذه المناسبة المباركة.