البابا يرسل برقية تهنئة لرئيس النواب بمناسبة عيد الأضحى

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئته إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا في برقية التهنئة: "يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر، بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم، في حفظ الله ورعايته".