مكافحة كورونا: الإفراط في تناول الفتة واللحمة يؤدي للإصابة بضيق تنفس

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أمراض مثل البرد والنزلات الشعبية يكون شديدا على الجميع في فترات الشتاء عن الصيف، حيث ما يميز الصيف بأنه هادئ على مرضى الأمراض الصدرية عموما، إلا في حال إساءة التصرف.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من الإعلاميتين مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه ولمن يعاني من أمراض مزمنة صدرية يجب عليهم التواجد في أماكن اختلاف درجات الحرارة بشكل مباشر حتى لا يصابوا بمشاكل في التنفس مثل الجلوس أمام أجهزة التكيف فور القدوم من الخارج، موضحة أن البروتوكول المصري كان من أوائل البروتوكولات التي وضعت مواد مضادة للتجلط في علاج مرضى الحالات الشديدة والحرجة.

وأكدت أنه وخلال عيد الأضحى يجب على الجميع الالتزام وعدم الإفراط في تناول اللحوم والفتة، حيث إنه وبسبب وجود درجات حرارة ورطوبة مرتفعه قد يحدث ذلك ضيق في التنفس: "لازم الاعتدال في كل حاجة والأكل الصحي المتوازن والخضار والفاكهة"، مشيرة إلى أن فترة العيد يجب فيها على المواطنين الالتزام بالمحاذير ولا يوجد ما يستدعي التكدسات أو الازدحامات حتى لا تحدث انتكاسة جديدة في أعداد المصابين في فترة ما بعد عيد الأضحى.