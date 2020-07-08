جيهان العسال: نجري أبحاثا عدة على مختلف العقاقير للقضاء على كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن بروتوكولات منظمة الصحة العالمية دائمة التغيير، حيث أوصت بعدم استخدام هيدروكسي كلوروكين، وهو الأمر الذي لم تعتمده مصر، حتى تراجعت المنظمة عن قرارها.

وأضافت "العسال" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن عقار هيدروكسي كلوروكين أحد الأدوية الهامة في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن وزارة الصحة تجري عددًا كبيرًا من الأبحاث على مختلف العقاقير الموجودة في الأسواق المصرية، كما تجري تجربة عددًا من اللقاحات للقضاء على الفيروس.