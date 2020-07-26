ما المقصود بـ"صفر إصابات شديدة منتصف سبتمبر" حسب توقع "مكافحة كورونا"؟

"مصر سوف تسجل صفر إصابات شديدة في منتصف سبتمبر"، توقعات من الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بشأن مصير فيروس كورونا المستجد في مصر، مؤكدا أن الفيروس لن يموت، ولكن معدلات الانتشار ستنخفض.

الدكتور حسام حسني، فسر ذلك بأن انتشار المرض يرجع لمدى وعي المجتمع، والشفاء من الله، وبسبب الأطباء.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك توقعات بحدوث موجة ثانية ولكن لا يمكن التأكد من ذلك، بحسب تعبيره.

ماذا يعني صفر إصابات شديدة؟

مصطلح "صفر إصابات شديدة"، فسره الدكتور شريف موسى، رئيس الفريق الطبي بمستشفى إسنا للعزل في محافظة الأقصر، بأنه يعني عدم وجود إصابات في حالة خطرة جراء الإصابة بالفيروس ولا تحتاج إلى رعاية مركزة والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وتابع موسى في تصريحاته لـ"الوطن" أن الدواءين الروسي والأمريكي الجديدين اللذين تم البدء في تصنيعهما في مصر سيساعدان بشكل كبير على عدم وجود إصابات شديدة الخطوة.

وعن توقعات الدكتور حسام حسني بأن الفيروس لم يمت، أشار رئيس الفريق الطبي لعزل إسنا، إلى أن المقصود بذلك أن كورونا لن يختفي تماما وسيظل موجودا ولكن يظهر العدوى به في مواسم بسيطة بإصابات قليلة وبشكل أضعف، كما هو الحال في أنفلونزا الطيور، لم يختف المرض تماما ويظهر إصابات به حتى الآن ولكن في نطاق محدود وبشكل أضعف.

كورونا لن يموت.. ماذا يعني ذلك؟

الدكتورة سارة الحديدي، أخصائي أمراض الصدر، والتحقت بالطاقم الطبي بمستشفى العزل في 15 مايو في بداية أزمة كورونا، فسرت هي الآخرى أن مصطلح صفر إصابات شديدة الذي أشار إليه الدكتور حسام حسني يعني عدم تسجيل إصابات شديدة الخطورة تحتاج إلى رعاية مركزة بسبب فيروس كورونا لقلة شراسته عن بداية الأزمة بشكل ملحوظ.

وتابعت الحديدي في حديثها لـ"الوطن" أن الفيروس أصبح أضعف من بداية الأزمة وهو ما أدى إلى قلة أعداد المرضى في العناية المركزة في الأيام الأخيرة ومن المتوقع أن تستمر الأعداد في الانخفاض.