البرلمان الليبي: تركيا عليها وقف اعتدائها وإخراج الإرهابيين من بلادنا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه نظيره الأردني، عاطف الطراونة، بمقر مجلس النواب في العاصمة الأردنية "عمان"، اليوم، إن على تركيا إخراج الإرهابيين والمرتزقة من البلاد، مطالباً بأن يباشر المجلس الرئاسي بتشكيلته الجديدة وعمله من أي مدينة ليبية إلى حين تأمين العاصمة، مقترحاً بشكل مبدئي أن تكون مدينة سرت مقر عمل المجلس، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف صالح، أن في إقليم طرابلس، حيث العاصمة ومقر المجلس الرئاسي لحكومة فايز السراج، تعيث الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والمرتزقة الأجانب فساداً في مؤسسات الدولة وتهيمن على القرار السياسي بقوة السلاح، وتمارس الابتزاز، والخطف، والقتل، وتدير السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي ينكّل فيها بالليبيين المقيمين والمهاجرين باعتراف وزير الداخلية بالحكومة.

بدوره، رحب الطراونة، بمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي، مؤكدًا أن المملكة الأردنية ستساهم بقوة في دعم المبادرة مع المجتمع الدولي.

وشدد الطراونة،على أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يدفع باتجاه الحل السلمي في إطار اتفاقات المجتمع الدولي.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، شدد خلال اجتماعه مع صالح على أهمية تكثيف جهود التوصل لحل سياسي.

وقال الصفدي، إن الحل السياسي يأتي عبر حوار ليبي ليبي يوقف التدهور ويحمي الشعب الليبي ووحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدًا دعم الأردن لكل الجهود والمبادرات السياسية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي للأزمة بما فيها إعلان القاهرة.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، وصل مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية "عمّان" في زيارة رسمية تستغرق يومين، عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية.