الكونجرس يطالب بفرض عقوبات على تركيا وروسيا بسبب الحرب في ليبيا

أفادت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، بتقديم مشروع قانون من نواب الكونجرس، يجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب، على فرض عقوبات على روسيا وتركيا، بسبب إشعال وتصعيد الحرب الأهلية في ليبيا، بعد أن حذرت وزارة الدفاع الأمريكية، من نشر مرتزقة أجانب في منطقة الحرب.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع الجاري، قرارًا بتمرير مشروع سيفرض عقوبات إلزامية على كل من روسيا وتركيا في غضون 6 أشهر، وقد تكون العقوبات إلغاء التاشيرات الأمريكية أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية في محاولة لمنع روسيا من إقامة قواعد في البحر المتوسط وفقا لموقع "تركيا الآن".

وقال أحد مساعدي مجلس النواب المطلعين على التشريع لـفورين بوليسي "لا نريد أن تقيم روسيا موطئ قدم في ليبيا، يهدد الناتو وأوروبا".

وأضاف في إشارة إلى الرئيسين التركي والروسي أردوغان وبوتين يتراجعان عند التلويح بالعقوبات.

ويحاول الكونجرس حمل إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضد روسيا وتركيا بسبب أخطائهم في السياسة الخارجية. وتراجع ترامب ضد تصويت شبه إجماعي في مجلس الشيوخ في عام 2017 لتمرير عقوبات شاملة ضد روسيا، ولم يفرض عقوبات على تركيا لتسلمها نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع بقيمة 2.5 مليار دولار في الصيف الماضي.