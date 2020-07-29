نائب محافظ مطروح: الإسراع في تفعيل منظومة التحول الرقمي بمجالس المدن

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اجتماعاً لمناقشة الإسراع فى تفعيل منظومة التحول الرقمى بالمحافظة ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية والمحليات، وذلك بحضور العميد محمد سامى مدير مشروع التحول الرقمى بوزارة التتخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء المدن، وخالد إبراهيم مدير مركز المعلومات ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

وأكد العميد محمد سامي، اليوم، بضرورة الالتزام بتنفيذ الكتاب الدورى رقم 188 لسنة 2019 لوزارة التنمية المحلية وتوفير مستلزمات التشغيل للمراكز التكنولوجية وصيانة المعدات والأجهزة بعد انتهاء الضمان ودعم الأحياء والمدن ذات الموارد البشرية المحدودة من خلال إعادة توزيع القوة البشرية داخل المحافظة لسد عجز المنظومة، ودعم لجنة متابعة المراكز بعناصر فعالة ونشيطة يتم تدريبها من قبل الوزارة على متابعة مؤشرات الأداء، وتفعيل التقارير المستدرجة من المنظومة لتقديمها لمنفذ القرار واتخاذ اللازم لضمان استمرارية أداء المراكز بكفاءة لأثرها البالغ فى تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات اللائقة.

وأكدت نائب محافظ مطروح على أهمية المنظومة فى تيسير الإجراءات، حيث سيتم إعادة توزيع القوى البشرية على المراكز الثمانية لسد عجز للمنظومة فى أي موقع، والتدريب المكثف للعاملين بالمدن على كيفية إدارة المنظومة والعمل عليها، ومتابعة سير العمل وحل أى عقبات مع التواصل الدائم مع الموظفين المخصصين بالمنظومة لتذليل أى عقبات.