صور..وزير النقل يتابع معالجة التربة أسفل السور الخارجي بعمارة الشربتلي

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لمتابعة أعمال معالجة التربة أسفل السور الخارجي وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.

وصرح الوزير بأننا نقوم الآن بتنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والتي أوصت بضرورة أن تكمل الماكينة عملها لتكملة الحلقتين المتبقيتين لتكملة الحقن خلفهما ثم الخروج بالكامل من المحطة وهذا ما تم بنجاح كما نقوم الآن بأعمال الحقن في الساحة الأمامية لسفارة دولة البحرين بجوار العمارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر وكذلك تم صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وبمجرد استكمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى في أيام العيد لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.

وأضاف: "أنا تفقدت باب العمارة ومدخلها وهي المناطق التي تتأثر في البداية والمدخل ثابت تمام وتوجهت إلى الأسانسير الخاص بالعمارة ووجدت الخلوص ثابت حول كابينة الأسانسير من كل اتجاه، ما يدل على أن العمارة ليست مائلة ونحن نتعامل بشفافية تامة وهدفنا سلامة السكان ونحن نقوم بعمل كل مايجعل العمارة مؤمنة تماما".