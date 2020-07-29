رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير النقل: سنحتفل مع سكان عمارة "الشربتلي" بعودتها لطبيعتها

كتب:

توفيق شعبان
03:57 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل

الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تعمل حاليا، على إعادة عمارة الشربتلي بشارع البرازيل بالزمالك لطبيعتها، بعد حدوث بعض الضرر، نتيجة أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وأشار وزير النقل، خلال جولته التفقدية بموقع عمارة الشربتلي بشارع البرازيل بالزمالك، إلى أنه عقب انتهاء حقن العمارة، سيجري الاحتفال مع ساكني العمارة، بعودة العمارة لطبيعتها.

وأعلن الوزير زيادة أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة، بدءً من صباح غدا الخميس، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مدبولي: تكلفة تطوير السكة الحديد تقترب من تريليون جنيه

السكة الحديد والمترو يلغيان الإجازات خلال العيد لضمان انتظام القطارات

السكة الحديد: تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة يوم وقفة عرفات

السكة الحديد: تخصيص 8 قطارات لأهل النوبة و800 شباك لشراء التذاكر