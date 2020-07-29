وزير النقل: سنحتفل مع سكان عمارة "الشربتلي" بعودتها لطبيعتها

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تعمل حاليا، على إعادة عمارة الشربتلي بشارع البرازيل بالزمالك لطبيعتها، بعد حدوث بعض الضرر، نتيجة أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وأشار وزير النقل، خلال جولته التفقدية بموقع عمارة الشربتلي بشارع البرازيل بالزمالك، إلى أنه عقب انتهاء حقن العمارة، سيجري الاحتفال مع ساكني العمارة، بعودة العمارة لطبيعتها.

وأعلن الوزير زيادة أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة، بدءً من صباح غدا الخميس، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.