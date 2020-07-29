وزير النقل: عمارة الشربتلي لم ولن تهدم بسبب المترو

أكد وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تواصل العمل على حقن عمارة الشربتلي بشارع البرازيل بالزمالك والسفارة البحرنية، وذلك بعد حدوث بعض الضرر نتيجة حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة العمارة إلى طبيعتها، موضحا أن الوزارة ستقدم كل الدعم لساكني العمارة.

واطلع وزير النقل، خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو بالزمالك، اليوم، على أعمال الحقن لتوفير الحماية والسلامة الكاملة لقاطني العمارة، موضحا أنه جرى تشكيل لجنة للقيام بكل الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الضرر عن أي متضرر بالمنطقة.

وقال وزير النقل، إن مترو الزمالك سيكون مفخرة للجميع، وسيعمل على تخفيف الضغط المرورى بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن أعمال الحقن التى تحدث حاليا، تعمل على إعادة عمارة الشربتلى إلى طبيعتها، موضحا أنه عقب انتهاء أعمال الحقن، سيجري الاحتفال مع ساكني العمارة بعودتها لطبيعتها ولن ولم تهدم.

ونوه وزير النقل، بأن الخط الثالث للمترو بمصر، صمم بطريقة أوروبية، حيث أنه يقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي، موضحا أن تكلفة الخط الثالث، تصل إلى 97 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ كل مشروعات الأنفاق، لمواجهة الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، والعمل على خدمة المواطنين.