محافظ أسيوط يوزع أفران منزلية على الأسر الأولى بالرعاية

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أفران منزلية على السيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، ضمن احتفالات المحافظة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن حسني، رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط، والعميد علاء قدري وكيل فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية ومسؤولي الجمعيات الأهلية.

ووزع المحافظ 13 فرنا منزليا وأسطوانات البوتاجاز الخاصة بها، بالإضافة إلى جوالي دقيق لكل منهن مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.