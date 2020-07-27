هيفاء وهبي تستكمل تصوير "أسود فاتح"

أعلنت المطربة هيفاء وهبي استكمال تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"

ونشرت "هيفاء" عبر "إنستجرام" صوره من اسكريبت المسلسل أثناء قراتها له قبل التصوير.

وكانت هيفاء وهبى وصلت القاهرة الأسبوع الماضي بطائرة خاصة لمده 48 ساعة لمتابعة تطورات قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي اتهمته بالنصب عليها في 63 مليون جنيه والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.