حجاج بيت الله الحرام يؤدون "طواف القدوم" وسط إجراءات مشددة

أدى ‏حجاج بيت الله، اليوم، فى ‫المسجد الحرام «طواف القدوم» وسط إجراءات احترازية، وعقب تأديته توجهوا إلى «مِنىَ» لقضاء «يوم التروية»، وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب وباء كورونا.

فى سياق متصل، حذر الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من خطورة التجمعات مع اقتراب حلول عيد الأضحى، التى ربما تؤدى لارتفاع خطر انتقال العدوى، موصياً البلدان عند اتخاذ قرارات بأن تنظر بجدية فى إمكانية إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة، وأنه فى حال إقامة مناسبات يجب اتباع تدابير وقف انتقال العدوى.

وحول ذبح الأضاحى، نصح «المنظرى»، خلال مؤتمر اليوم، عبر خاصية «زووم»، بضرورة اتخاذ تدابير صارمة بشأن بيع الحيوانات وذبحها وتوزيع لحومها، ويُفضل توكيل أحد أفراد الأسرة بتنفيذها، وتجنباً للتجمعات يرجى النظر فى إمكانية الاستعانة بالهيئات والوكالات والمؤسسات التى تلتزم بتطبيق التباعد فى تجميع اللحوم، وتعبئتها، وحفظها، وتوزيعها.

وأكد «المنظرى» دخول 20 لقاحاً لعلاج كورونا مرحلة «التجارب السريرية» من أصل 150 لقاحاً تحت الدراسة، حيث يوجد لقاحان أو 3 فى المراحل الأخيرة. وأكدت الدكتورة مها الرباط، ممثل المدير العام للمنظمة، أن الفيروس يمكن انتقاله عبر الهواء.

وعلى صعيد انتشار الوباء عالمياً، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليصل الإجمالى إلى 828 ألفاً و990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة.

وقال الرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار الروسى، كيريل دميتريف، إنه سيتم المصادقة على اعتماد لقاح روسى ضد الفيروس فى موعد لا يتجاوز 10 أغسطس المقبل.

الوفيات اليومية تتجاوز 1200 فى أمريكا لأول مرة منذ مايو

وفى الولايات المتحدة، تجاوزت الوفيات اليومية 1200 حالة لأول مرة منذ مايو، وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا 362 وفاة. وسجلت الهند أكثر من 48 ألف إصابة خلال 24 ساعة.