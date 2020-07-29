الصحة العالمية: لا عودة لما قبل كورونا

قالت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا تحتاج أنظمة صحية قوية لمواجهتها، وليس هناك مجال للعودة إلى ما قبل جائحة كورونا في العمل بالمنظومة الصحية أو في الأوساط الاجتماعية.

وأوضحت "الرباط" خلال مؤتمر صحفي للمنظمة عُقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه يجب أن اتخاذ كل الإجراءات عند الذبح وتوزيع اللحوم منعا لوجود أي عدوى، مشيرة إلى أنه خلال رمضان الماضي، حدث زيادة في الإصابات، وهذا يعني أن المناسبات والاحتفالات يجب أن يكون فيها إجراءات صارمة للحماية من مخاطر العدوى.