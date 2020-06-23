السعودية: عدد حجاج 2020 قد لا يتجاوز 10 آلاف

قال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، إنّه بحث مع وزارة السعودية الإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المطلوب اتباعها لتنظيم حج آمن.

وأضاف بنتن، خلال مؤتمر صحفي عرضه التلفزيون السعودي، أنّه جرى العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا، وتستوفي جميع المتطلبات، واتضح أنّه يمكن السماح بأداء فريضة الحج بأمان من خلال الخطط التنفيذية الاستثنائية.

وأشار وزير الحج والعمرة السعودي، إلى أنّ المملكة حريصة على أن يتمكن المسلمين من أداء مناسك الحج رغم تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ عدد حجاج العام الحالي قد لا يتجاوز 10 آلاف.

وقررت المملكة العربية السعودية، إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أكثر من 180 دولة حول العالم.