"الوطنية للصحافة" تقرر تشكيل غرفة متابعة لانتخابات الشيوخ

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنه حرصا منها على تسهيل متابعة الصحفيين لانتخابات مجلس الشيوخ، وضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه، أصدر عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، قرارا بتشكيل غرفة متابعة، تضم الدكتور أحمد مختار، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وليد عبدالعزيز، مروة السيسي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الغرفة ستكون في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة، لمتابعة ورصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات بمراحلها كافة، وتذليل أيه عقبات قد تواجههم، خلال تغطيتهم للعملية الانتخابية، والتواصل معهم بشكل مستمر.