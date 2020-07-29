شقيق "طبيب الغلابة": "بعض الأطباء اشتكوه بسبب الـ 10 جنيهات"

قال أسامة عبد الغفار، شقيق طبيب الغلابة، إن الدكتور محمد مشالي، شقيقه الأكبر، وكان بمثابة والده ومعلمه في الحياة، مشيرًا إلى أنه منذ أن بدأ حياته العملية لم يغب عن العمل مطلقًا، حتى في المناسبات العامة والعطلات الرسمية.

وتابع: "ولا إجازات رسمية ولا مناسبات كانت تمنعه من الذهاب إلى العمل، وأول يوم يحصل وميروحش فيه العيادة هو يوم أمس يوم وفاته".

وأضاف شقيق "طبيب الغلابة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان دائم الاستيقاظ مبكرًا، ولكن يوم الوفاة استيقظ فى تمام الساعة الحادية عشر.

وأردف: "زوجته لما جات تصحيه قال لها أنا مرهق شوية هنام تاني، وبعد استيقاظه قال أنا أشعر بالإرهاق ما دعانا لعمل الإسعافات الأولية ولكنه فارق الحياة في تمام الساعة الثانية فجرًا".

وواصل: "والدي كان طبيب أيضًا وسلك ذات النهج الذي كان يسير عليه الراحل، والدنا الذي كرس فينا العمل لصالح الغلابة ووصانا بذلك"، لافتًا إلى أن بعض الأطباء قاموا بتقديم شكاوى فيه بسبب سعر الكشف المنخفض الذي لم يتجاوز 10 جنيهات، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب لهم.

وأكمل: "والدتي لما كلمته وهي الوحيدة اللي فتحت معاه موضوع رفع سعر كشفه قال لها متنسيش بابا وصانا على إيه".