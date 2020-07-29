فيديو.. مصطفى كامل يشوق جمهوره لألبومه الجديد

نشر الفنان مصطفى كامل، عبر صفحت الرسمية بـ"فيس بوك"، البوستر الرسمي لألبومه الجديد "أنا نسيتك"، الذي من المنتظر طرحه في الفترة المقبلة.

كما نشر مصطفى كامل، برومو الألبوم الجديد، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وفي مطلع الشهر الجاري، كان الفنان مصطفى كامل، كشف عن انتهائه من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه في الأسواق والمنصات الإلكترونية، بعد أسابيع قليلة.

وقال "كامل" فى بيان، إنه انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم، ولم يتبقى سوى أغنيتين يتم العمل عليهم حاليًا وفي مرحلة "المكساج".

وأشار إلى أن سبب تأخر طرح الألبوم يعود إلى نقل محتوى أغنياته من شركة إلى أخرى.

ووعد كامل جمهوره بأن يزيد من جرعة الأغنيات الدرامية فى ألبومه الجديد بناءا على رغبتهم.

وطرح كامل مؤخرًا أغنية "حلوة البنات" عبر المنصات الالكترونية قبل انطلاق شهر رمضان الماضي.