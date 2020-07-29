لجنة استرداد الأراضي: أزلنا أكثر من 9 الآف حالة تعدي بالموجة الـ16

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك إرادة سياسية قوية، تسعى إلى استرداد أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة الـ16، وجرى إزالة أكثر من 9 الآف، واسترداد أكثر من 9511 حالة تعدي، ولا تزال المواجهة مستمرة.

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن موجات الإزالة لن تتوقف إلا بإنتهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وهي التي لا تحدث في أي دولة أخرى بالعالم.

وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية، جزء أساسي من لجنة استرداد أراضي الدولة، وفي حال حدوث أية حالة تباطؤ أو تهاون بالإزالات، يجري أخذ قرارات في ذلك الشأن فورا، وهناك تعليمات مشدده للمحافظين والإدارات المحلية، بالإزالة الفورية للمخالفين.

وأكد أنه في حال حدثت تعديات أخرى بعد الهدم، يجري منع البناء مرة أخرى، ويحاسب المقصر في ذلك الأمر، حيث تزيل اللجنة كل المخالفات، ولم يجري تسديد حق الدولة وتقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، حيث يتم التقنين لهم حال ثبت صحة أوراقهم، مشيرا إلى أنه لن يتم فتح باب تقنين الأوضاع إلا لمن سدد وطالب بذلك من المواطنين.