وقف مسئول في مطوبس لتقاعسه في الإبلاغ عن تعديات على أملاك الدولة

أصدر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرار رقم 639 لسنة 2020م، بوقف فني من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس عن العمل لمدة شهر احتياطيًا.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إن هذا القرار جاء لمصلحة التحقيق أو لحين انتهاء التحقيقات بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لما نُسب إليه من تقاعسه عن إخطار الوحدة بشأن قيام مواطن بالتعدي على أملاك الدولة بإنشاء كشك قواعد خرسانية بدون ترخيص.

ونص القرار وفقًا لبيان المحافظة، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس إخطارا من المحكمة التأديبية بحالة الوقف طبقًا لنص المادة رقم 63 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشار البيان، إلى أن المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تقدمت بمذكرة حيال المذكور بشأن تقاعسه عن متابعة مخالفة بناء كشك على أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي.