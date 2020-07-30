زوجة فريد شوقي: كان ملك الرومانسية في المنزل.. وأبا حنونا

ارتبطت السيدة سهير ترك، مع الفنان الراحل فريد شوقى لقرابة 30 عاما، وعاشت معه لحظات الحب والانتصار والضعف، وانجبت منه ابنتين وهما الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير.

تحدثت "سهير"، فى تصريحات لـ"الوطن"، علاقتها بملك الترسو ورومانسيته، قائلة "فريد كان شخصا رومانسيا من الدرجة الأولى، فهو فى البيت كان ملك الرومانسية، ويعشق كلمة الحب ويقدسها، ويفهم معناها جيداً، البيت كان خلية حب بسبب فريد، فهو كان يكره الحزن، لدرجة أننى لا أتذكر حدوث أى خناقة أو مشادة بيننا طيلة فترة الزواج، كما أنه لم يمد يده أو يضرب أي بنت من بناته.

أضافت: "فريد كان زوجاً مثالياً، ولا أتذكر أن هناك خناقة زوجية حدثت بيننا، وفريد لم يكن يهادينى بعد مشاكلنا حتى لا يكون التصالح مصلحة، «فريد» كان شخصية عاقلة للغاية وهو تعلم ذلك من والده الذى لم أقابله ولكننى سمعت عنه الكثير بكونه رجلاً مثالياً وشاعراً، وفريد تعلم منه الكثير، كما أن والده كان رجلاً أنيقاً للغاية وهو أيضاً ما تعلمه منه، ومشاداتى مع فريد كانت بسيطة وكنا نخرج بعدها فى أى مكان بسيط".

تابعت: "أتذكر أن أول هدية لى من فريد كانت عبارة عن أسورة ذهب بعد ولادتي لابنتي الكبيرة عبير".

وعن علاقته ببناته: "كان أحن أب فى الدنيا، ولا يمكن أن يقسو عليهما، فكانتا بالنسبة له الحياة، وأتذكر أنه لو زعق لهما يوماً كان لا يستطيع أن يخلد للنوم دون أن يصالحهما، فكان يقول لى روحى هاتى البنات وصالحينى عليهم، فريد كان شخصية مرحة ويحب الضحك والفرح وكان لا يريد أن يعيش فى حزن".