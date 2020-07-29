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منع واعظ بالأزهر من صعود المنبر لتبنيه فكر الجماعات الإرهابية

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
08:39 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف، منع طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر الشريف، من صعود المنبر، أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس أو أي عمل دعوي بالمساجد على مستوى الجمهورية لتبنيه فكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحر الأحمر، والمرفوعة لرئيس القطاع الديني، قررت وزارة الأوقاف اليوم، منع طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر الشريف، من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس، أو أي عمل دعوي بالمساجد على مستوى الجمهورية، لتبنيه فكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

ويعمم منشور بذلك، بمعرفة رئيس القطاع الديني، على جميع المديريات الإقليمية، والتنبيه على المديريات بمتابعة التنفيذ.

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