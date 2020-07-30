السبكي يروج لـ"صاحب المقام" قبل عرضه بـ"بوسترات" منفردة لأبطال الفيلم

نشر المنتج أحمد السبكي، بوسترات دعائية لفيلم "صاحب المقام"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر في "البوسترات"، كلا من الفنان آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، ومن المقرر عرض الفيلم اليوم الخميس 30 يوليو.

وتظهر الفنانة يسرا طوال أحداث الفيلم مع الفنان آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثري، على هيئة روح وتطارده، خاصة أن جد آسر ياسين كان من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، ويظهر آسر ياسين وهو متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشارك فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل .