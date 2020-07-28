قبل نزوله في السينمات.. "صاحب المقام" على "شاهد" أول أيام عيد الأضحى

أعلنت منصة "شاهد"، عبر صفحتها الخاصة على "السوشيال ميديا"، عرض فيلم "صاحب المقام"، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، قبل عرضه في دور السينما.

وكان من المقرر أن تعرض المنصة الفيلم يوم 30 الشهر الحالي، ولكن تم تأجيله ليتم عرضه أول أيام عيد الأضحى.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغنى، وإنجى المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.