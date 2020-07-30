كورونا يفتك بالقارة العجوز ومعدل الوفيات يرتفع بنسبة 50%

كشف معهد إحصاءات فرنسي، أن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" تسببت في ارتفاع معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 50% بين نهاية مارس وبداية أبريل من هذا العام، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشارت أرقام معهد "إنسي" الفرنسي للإحصاءات، إلى أن فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا كانت الأكثر تضررا من بين الدول كافة بكورونا المستجد.

وفي حين كانت الوفيات في السنوات السابقة تميل إلى الانخفاض في شهر مارس بعد الإنفلونزا الموسمية، فقد ارتفعت بشكل كبير هذا العام وبلغت ذروتها في فرنسا كما في أوروبا في أسبوع 30 مارس الماضي.

وبين 30 مارس و6 أبريل الماضيين، تم تسجيل المزيد من الوفيات بنسبة 50% في أوروبا مقارنة بعدد الوفيات في الأسبوع نفسه للفترة 2016-2019.

ووصلت هذه النسبة إلى 60% في فرنسا و155% في إسبانيا و91% في بلجيكا "ثم 107% في هذا البلد في الأسبوع التالي" و67% في إيطاليا "88% في الأسبوع السابق ووصل عدد الوفيات إلى ذروته قبل أسبوع"، ثم تراجع عدد الوفيات تدريجا ليختفي تقريبا في بداية مايو الماضي.

وعلى نطاق أوسع، فإن النسبة الأكبر تقريبا 84%من الوفيات الإضافية التي لوحظت في 21 دولة أوروبية سجلت في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا.

وبلغت نسبة الوفيات الإضافية 71% في إسبانيا و49% في إيطاليا و44% في بلجيكا و28% في فرنسا طوال الأسابيع الثمانية عندما كان تفشي الوباء أكثر حدة.

وعلى العكس، في ألمانيا البلد الذي يضم أكبرعدد من السكان في أوروبا، فإن معدل الوفيات الإضافية كان أقل بكثير "4% خلال الفترة نفسها" كما هي الحال بالنسبة إلى جزء كبير من بلدان وسط أوروبا وشرقها.

وفي فرنسا يعود الجزء الأكبر من الوفيات إلى الرجال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ولا سيما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.