إحالة أوراق قاتلة عريسها بعد زواج 5 أيام بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، إحالة أوراق ربة منزل لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، بعدما قتلت زوجها بعد 5 أيام من الزفاف، بوضع قرص الغلال القاتلة في العصير، وحددت المحكمة جلسة 30 من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وشهدت عزبة قابيل البحرية، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل زوج على يد عروسه بعد 5 أيام من زفافهما، بعدما وضعت قرص حفظ غلال لعريسها في العصير لارتباطها بعلاقة عاطفية مع غيره قبل زواجهما.

بدأت الواقعة، باستقبال مستشفى الدلنجات "الشحات.م.ا" 28 سنة، مقيم بعزبة قابيل البحرية بإيتاي البارود، مصابًا بتسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفى عقب تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

واتهم والد العريس، زوجة ابنه "أميرة. س. ع"، 20 سنة، ربة منزل، ومقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل نجله، لأنها كانت ترفض الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب يدعى "عمرو. ع. ع".