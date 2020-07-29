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أحمد خالد موسى بصحبة ندى موسى في كواليس "30 مارس"

كتب:

ضحى محمد
11:10 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
30 مارس

30 مارس

يواصل المخرج أحمد خالد موسى، تصوير مشاهد فيلمه التجديد "30 مارس"، اليوم، قبل الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتصورالفنانة ندى موسى مشاهدها خلال تلك الأيام حيث تظهر ضيفة شرف في الفيلم، الذي لم يتحدد بعد موعد عرضه إلى الآن.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، محمد علي رزق وكوكبة من النجوم.

وفي سياق مختلف، تستأنف ندى تصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجم أحمد عز، خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه في دراما رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة "هجمة مرتدة" هند صبري، صلاح عبدالله، هشام سليم، نضال الشافعي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

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