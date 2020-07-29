آسر ياسين يروج لـ"صاحب المقام" بمقطع من الفيلم قبل عرضه

نشر الفنان آسر ياسين عبر خاصية "الأستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من فيلم "صاحب المقام".

ومن المقرر عرضه غداً 30 يوليو على إحدى المنصات الإلكترونية قبل عرضه بدور العرض.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبدالله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.