عمر زايد يحقق المعادلة الصعبة في انتخابات الشيوخ الفردية بالجيزة

دائما ما يحتاج المرشح لأي انتخابات ان يحقق المعادلة الصعبة، وفى انتخابات مجلس الشيوخ، تكمن هذه المعادلة في كيفية اقناع الناخبين بأهمية المجلس، وفى الوقت نفسه العمل على أن المرشحين حال فوزهم لن يكون دورهم تقديم خدمات فردية وانما المشاركة في سن القوانين وإقرار خطط التنمية للدولة المصرية.

وفى انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، نجد أن مرشح حزب مستقبل وطن عمر زايد قادر على تحقيق هذه المعادلة، لجمعه بين الخبرة والشباب، والتمتع بشعبية كبيرة في دائرته التي يخوض بها الانتخابات الفردية برقم 4 ورمز الكتاب.

"زايد" له مساهمات يشهد بها أهالي بولاق الدكرور والعمرانية حتى الآن، فمن خلال موقعه النيابي نجح فى إنشاء أول مدرسة ثانوية للبنات داخل حي بولاق الدكرور وعمل على دعم جميع مدارس بولاق الدكرور والعمرانية بتوفير الحواسب الآلية والمعامل وتخصيص مجمع مدارس الشعراوي، فضلاً عن مساهمته تدشين مجموعة من دور المناسبات، وخلال تمثيله لأهالي بولاق الدكرور والعمرانية تم إنشاء أول وحدة مطافئ ببولاق الدكرور، وكان له الدور الأبرز فى دخول الغاز الطبيعي داخل حي بولاق الدكرور وصفط اللبن، وكان له دوراً كبيراً في تطوير جميع مراكز الشباب من خلال تعاونه مع وزارة الشباب والرياضة فى تقديم الدعم المادي اللازم لذلك التطوير.

ويتمتع عمر زايد بميزة كبري بسبب خبرته في العمل العام بجانب عمله في المحاماة الذي منحه قدرة على التواصل مع المواطنين والتمتع بثقتهم وهو ما وضح في فوزه بمعركة انتخابية شرسة في الانتخابات التكميلية لدائرة بولاق الدكرور والعمرانية، خاض لدورة 2000 - 2004 وفاز رغم منافسة شرسة من 14 مرشحاً وأصبح أصبح عضواً في البرلمان بعمر لا يتجاوز 35 عاماً وبعد فوزه بتلك الدورة حاز ثقة أهالي بولاق الدكرور والعمرانية نائباً عنهم لدورتين تحت قبة البرلمان.

ويشهد أهالي المنطقة للنائب عمر زايد أنه الأكثر سعيا فى توفر خدمات الرعاية الطبية للبسطاء من أهالي بولاق والعمرانية مساهماً فى تأسيس عديد مكاتب الصحة وتطوير مستشفى بولاق الدكرور وتطوير وحدة الاسعاف من سيارات حديثة، الى جانب القيام برصف جميع المحاور الرئيسية ببولاق الدكرور والتي تمت دون الاعتماد على ميزانية الحي.العمل الخيري والمجتمعي لم يغب يوماً فى مسيرة المحامي عمر زايد حيث ساهم من خلال الكثير من الجمعيات الخيرية فى دعم الأسر الأكثر احتياجا والأطفال الأيتام وغيرها من الأنشطة المجتمعية والخيرية.