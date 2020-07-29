"مستقبل وطن" بالمنوفية ينظم مؤتمرات حاشدة لدعم مرشحيه للشيوخ

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة المنوفية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا للمواطنين بمركز ومدينة بركة السبع بحضور مرشحي القائمة الوطنية والفردي لحزب "مستقبل وطن"، بحضور النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، وقيادات حزب مستقبل وطن وطارق الوراقي منسق عام حملة الحزب بالمنوفية.

ونظم الحزب تحت إشراف النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، لقاء جماهيريًا موسعًا في مركز منوف، لدعم القائمة الوطنية مجلس الشيوخ من أجل مصر والمرشحين الفردي، بحضور أعداد كبيرة من المواطنين وبحضور جميع قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن بمركز منوف والسادات وسرس الليان، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة.