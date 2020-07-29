رئيس التحرير

محمود مسلم

"مستقبل وطن" بالمنوفية ينظم مؤتمرات حاشدة لدعم مرشحيه للشيوخ

كتب:

إبراهيم الديهي
08:04 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
جانب من المؤتمرات

جانب من المؤتمرات

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة المنوفية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا للمواطنين بمركز ومدينة بركة السبع بحضور مرشحي القائمة الوطنية والفردي لحزب "مستقبل وطن"، بحضور النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، وقيادات حزب مستقبل وطن وطارق الوراقي منسق عام حملة الحزب بالمنوفية. 

ونظم الحزب تحت إشراف النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، لقاء جماهيريًا موسعًا في مركز منوف، لدعم القائمة الوطنية مجلس الشيوخ من أجل مصر والمرشحين الفردي، بحضور أعداد كبيرة من المواطنين وبحضور جميع قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن بمركز منوف والسادات وسرس الليان، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة. 

اقرأ المزيد:

109 محاضر تموينية في المنوفية

إزالة 566 حالة تعدٍّ على الأراضي في المنوفية

جامعة المنوفية تناقش عدة موضوعات بينها إعلان نتائج الفرق النهائية

ضبط مصنع لحوم فاسدة وترخيص 118 مزرعة في المنوفية

إزالة 54 ألف متر تعديات على الأراضي في المنوفية

إعادة توصيل أصبع مبتور ليد مريض في المنوفية

إزالة 557 تعديا على أراضي الدولة في المنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعة تعذيب طفل داخل دار أحداث للنيابة

"ممارسة الرياضة" مبادرة لتعزيز الخروج من أزمة كورونا بجامعة المنوفية