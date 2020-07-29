عادل ناصر يقود مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بالجيزة

الانتخابات في محافظة الجيزة عادة ما يكون لها طابع خاص عن باقي المحافظات وذلك لاتساع الدائرة ولأنها محافظة تجمع بين الريف والحضر وتتنوع ثقافة وعادات مواطنيها طبقا للطبيعة الجغرافية لمكان الإقامة، فهي محافظة تجمع بين أهالي المهندسين والدقي والعجوزة.. وبين أهالي اوسيم وأبو النمرس والبدرشين والحوامدية.. ليست هذه هي كل محافظة الجيزة ولكنها امثلة لبعض الاحياء والمراكز التابعة لها.

والتركيبة الخاصة للمحافظة دفعت حزب مستقبل وطن لضرورة وجود قائد لكتيبة المرشحين التابعين للحزب على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ بالجيزة، وكان الاختيار من نصيب عادل عبد الفتاح ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والذي جاء على رأس ترشيحات الحزب بالجيزة التي تعتبر بالنسبة لعادل ناصر هي مسقط رأسه، والتي يتمتع فيها بشعبية جارفة، تجعله قادرا على قيادة انتخابات الجيزة لدرايته الكاملة بكل تفاصيل الدائرة.

وأكد عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن حزب مستقبل وطن يسعى منذ تأسيسه لدعم الدولة والمواطن على حد سواء، مشيراً إلى أن الحزب متواجد بشكل دائم على أرض الواقع متلاحم بين صفوف الجماهير المصرية العظيمة ويدرك تمام الإدراك ما ينبغي القيام به لتحقيق طموحات الشعب ومساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى تنفيذ استراتيجيتها الجادة لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

ويمتلك "ناصر" خبرات سياسية كبيرة حيث شغل مقعد عضو مجلس الشعب لمدة ٤ دورات نيابية متواصلة عن دائرة مزغونة بمحافظة الجيزة ابتداء من الفصل التشريعي السابع (1995 - 2000)، مشاركاً فى تشريع الآف القوانين، وشغل منصب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.. وهو الأمر الذي عزز من موقف ناصر داخل الحزب للدفع به لانتخابات الشيوخ كنائب مخضرم وسيكون له بصمات واضحة فيما سيقوم به من مهام داخل المجلس حال فوزه بالمقعد.

وشغل عادل عبد الفتاح ناصر، منصب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مع بداية العام الجاري محققاً طفرة حقيقية فى مسيرة الحزب داخل محافظة الجيزة وعمل على تعميم كافة المبادرات التي أطلقها الحزب لتشمل كافة مراكز وأحياء محافظة الجيزة ليستفيد منها جموع المواطنين.وتدرج عادل ناصر، فى مجال الغرف التجارية بدايةً من عضوية مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة الغرفة ومنذ عام ٢٠١٠ يتقلد منصب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لمدة ٣ دورات متتالية منتخباً من جموع التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية، وفى الاتحاد العام للغرف التجارية تقلد منصب سكرتير عام الاتحاد لمدة دورتين وحالياً يشعل منصب نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.