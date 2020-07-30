حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي صعب المنال ومسؤول، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.