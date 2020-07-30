بالصور.. حملة لغلق الجراجات المخالفة في رأس البر

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر حملة مكبرة جديدة على مدار اليوم بالاشتراك مع قوات شرطة الموافق على كورنيش البحر لرفع الإشغالات المخالفة من دراجات وعربات يد وأفران وبيتش باجي، بالإضافة لضبط ميكروفونات الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية وغلق بعض الجراجات المخالفة والتي تستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات، وضبط تروسيكل خاص بالعرب والذي يتم استخدامه للنبش في القمامة.

يأتي ذلك في إطار متابعات الوحدة اليومية وحملاتها المستمرة لمتابعة الانضباط بشوارع المدينة.