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محمود مسلم

إزالة 354 حالة تعدي على أملاك الدولة في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
09:19 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة 354 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 28277 م2 تابعة للموارد المائية والري، ومركز البحوث الزراعية بمراكز دمياط والزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ ومدينة عزبة البرج، وذلك ضمن فعاليات الموجة الـ 16 من حملة استرداد حق الشعب.

وأوضحت د. عوض أن المحافظة تقوم بتطبيق القانون بكل حزم تجاه المتعدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

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