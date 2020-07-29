زيادة أسعار القطارات 25% لـ VIp.. و83% المكيف الإسباني الفرنساوي

حصلت "الوطن" على تعريفة القطارات الجديدة والبالغة 38 قطارا بواقع 3 قطارات روسية جديدة و35 قطارا جرى إعادة تطويرها وتأهيلهما، حيث تبدأ زيادة تطبيق زيادة الأسعار على هذه القطارات بدءا من منتصف ليلة 30 يوليو، شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها، وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، على أن يجري تقريب الأرقام بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات.

وشمل قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2020 استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة"، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية)، مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%، على أن يجري تقريب الأرقام بعد الزيادة لواحد جنيه.

وتضمن قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العمل بالأسعار الجديدة لجميع القطارات المكيفة والعادية بعد 12 منتصف الليل صباح الخميس الموافق 30 يونيو، بحيث يبدأ صرف تذاكر كافة القطارات بالأسعار الجديدة ابتداء من الساعة 00.01 صباح الخميس.

وجاءت نسبة زيادة أسعار تذاكر القطارات كالتالى:

-نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة ( vip ) ٢٥%.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة ( vip ) ٣٠%.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة الإسبانى والفرنساوى ٣٠%.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة الإسبانى والفرنساوى ٨٣ %.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المحسنة 150% بالمقارنة بسعر العربات المميزة حاليا.

- يجري تقريب المبالغ بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات للمكيف وواحد جنيه للدرجة ثانية محسنة (العادي) ويستثني من التقريب المعاق والمحارب.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن زيادة أسعار التذاكر مقابل خدمة متميزة سيتم تقديمها للركاب بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، مشيرا إلى أن القطارات الجديدة سيتم تشغيلها بدءا من صباح غدًا الخميس، موضحًا أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة للجمهور.

وأوضح رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن جميع القطارات ستقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديها.