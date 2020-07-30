تعرف على تفاصيل مبادرة "أعرف بلدك".. جوائز مالية تصل لـ 3000 جنيه

تقدم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مبادرة "اعرف بلدك أون لاين"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهي مبادرة للموهوبين والمبدعين من الشباب من سن 18 عاما وحتى 40 عاما.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية تفاصيل المبادرة، المجالات، وقيمة الجوائز، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مجالات مسابقة أعرف بلدك

تضم المبادرة 3 مجالات متنوعة وهي:

ـ التصوير الفوتوجرافي.

ـ مجال الأفلام القصيرة.

ـ دقيقة حضارة.

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مواطن الجمال الموجودة بمختلف محافظات مصر.

جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي والأفلام القصيرة

ـ المركز الأول 3000 جنيه.

ـ المركز الثاني 2500 جنيه.

ـ المركز الثالث 2000 جنيه.

ـ المركز الرابع 1500 جنيه.

ـ المركز الخامس 1000 جنيه.

جوائز مسابقة دقيقة حضارة

ـ جائزتان أسبوعيا كل جائزة 500 جنيه.