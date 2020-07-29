كما توقعت "الوطن".. وزيرة التجارة تطيح بـ"غازي" من "التنمية الصناعية"

أطاحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، برئيس هيئة التنمية الصناعية، مجدي غازي، وتعيين اللواء محمد فاضل الزلاط خلفا له.

وكانت "الوطن" قد ذكرت في تقرير لها اليوم أن الوزيرة بصدد إجراءات تغييرات داخل الوزارات واستبدال عدد من قيادات قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

ويأتي قرار الإطاحة بـ"غازي" عقب تفاقم الخلاف بين الوزيرة ورئيس "التنمية الصناعية"، الذي قام صباح اليوم بتكليف مكتبه الإعلامي بإرسال بيان حول إنجازاته، ثم سرعان ما تراجع عن البيان وطلب - من خلال مكتبه - عدم نشر البيان.

وبحسب بيان صدر عن وزارة التجارة قبل قليل فإن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 والخاص بتكليف المهندس مجدى غازى كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

واعتبرت الوزيرة أن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها الرئيسى فى النهوض بالقطاعات الصناعية ووضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.

وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للهيئة على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، ويمتلك خبرات كبيرة في مجال إدارة المشروعات القومية بما فيها مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.