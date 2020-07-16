التنمية الصناعية: تسليم المجمع الصناعي بالفيوم مارس المقبل

وعد مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بحل المشكلات التي يواجهها المجمع الصناعي بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك على خلفية ما أثاره نائب محافظ الفيوم بشأن الانتهاء من 39% فقط من إجمالي العمل داخل المجمع، وهو ما عطل عمل كثير من المشروعات، ولا سيما أن المحافظة تتمتع بكثير من الخرف اليدوية التي تناقش في كثير من المعارض.

وسأل النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة: "سيتم الانتهاء من المجمع الصناعي لمحافظة الفيوم".

وعقب مجدي غازي قائلا: "سيتم تسليم المجمع كاما في 31 مارس من العام المقبل"، لافتا إلى أن أحد أهم المشكلات التي واجهت هذا المجمع هو تراخيص استلام الأرض، والارتفاعات وتم حلها مع الجهات المعنية "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ".