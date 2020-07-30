الحبيب علي الجفري: على من لم يستطع الحج لهذا العام أن يتصدق

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه من المستحب تكرار الحج ولو مرة كل خمس سنوات لمن يملك المقدرة على تكلف ذلك ماديا وجسمانيا، غير أنه ومن أدى فريضة الحج لأكثر من مرة فعليهم أن يقوموا بانفاق الأموال في سبيل الله وكفالة اليتم وللمساعدة في عمل الصالحات.

وأضاف "الجفري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لا يجوز للمسلم التباهي والتفاخر بأدائه لشعيره الحج لأنه يجب أن يكون عملا يبتغي به وجه الله الأكرم، ولا يجوز له التباهي أمام الناس أو حتى التباهي بتكرار الحج خطر ورياء فقد يذهب ذلك ثواب الحج، موضحا أنه يجب على من لم يستطع الحج لذلك العام الصدقة بدلا من الحج، أما بالنسبة للذين قاموا بإدخار المال فعليهم بالانتظار وعدم صرفه حتى يكتب الله لهم زيارة بيته والحج.

وأكد الداعية أن صيام يوم عرفة على من لم يتمكن من الحج فهو أمر مستحب، حيث يكفر بذلك الصوم ذنوب عام مضي وآخر قادم، مشير إلى أن أفضل ذكر ليوم عرفة هو قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير"، ويجب على من يريد الدعاء على أحد أن يدعو له بالهداية أفضل.