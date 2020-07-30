دينا الشربيني تهنئ عمرو دياب بـ"يا بلدنا يا حلوة": الأول والوحيد

هنأت الفنانة دينا الشربيني، عبر موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، زوجها المطرب عمرو دياب، على طرح كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة"، حيث كتبت" الأسطورة الحقيقية.... الأول والوحيد... عمرو دياب".

وطرح منذ ساعات عمرو دياب كليبه الجديد "يا بلدنا ياحلوة "، وهي أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص "دياب" و"العريان"، على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.