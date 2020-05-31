كانت مخالطة لـ رجاء الجداوي.. دينا الشربيني تكشف نتيجة تحليل كورونا

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن الفنانة رجاء الجداوي، التي جرى إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، هي أفضل شخص قابلته في حياتها، مؤكدةً أن إصابتها "أزمة وهتعدي".

وأضافت الشربيني، خلال تصريحات لبرنامج "مين يكون"، على قناة "MBC": "لما بتكلمني في التليفون بتقولي أقول لكل واحد يخلي باله من نفسه، وهي كانت عاملة كل الاحتياطات اللي المفروض كانت تتعمل".

وحول مخالطتها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في شهر رمضان الكريم، قالت: "كنت قلقانة على نفسي والناس اللي حواليا، وعزلت نفسي وبنعمل اللي المفروض يتعمل عشان نتأكد إننا كويسين".

وأكدت أن وضعها الصحي جيد، كما أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، وأنها عزلت نفسها منزليًا تماشيًا مع الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا.