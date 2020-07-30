محمود حميدة يمدح "ويجز": أحد نجوم المستقبل في الراب

نشر الفنان محمود حميدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوره تجمعه بمغني الراب "ويجز" خلال العرض الخاص لفيلم "الغسالة".

وعلق حميدة على الصورة قائلا: "من العرض الخاص لفيلم "الغسالة"مع أحد نجوم المستقبل في الراب "ويجز"

وأقيم مساء الأربعاء العرض الخاص لفيلم "الغسالة" باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات ودخول عدد محدود.

فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، من المقرر عرضه على 100 شاشة عرض في عيد الأضحى، حيث قررت الجهة المنتجة طرحه في هذا التوقيت بالتزامن مع قرار الحكومة بتشغيل السينمات بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي.

يذكر أن فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب.