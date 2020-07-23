محمود حميدة ينشر بوستر فيلم "الغسالة" الذي سيعرض بعيد الأضحى

نشر الفنان محمود حميدة، الأفيش الرسمي لفيلم الغسالة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" معلقا: "تاني غسلة البوستر الرسمي لفيلم (الغسالة) دارت الغسالة ودورتها في عيد الأضحى بجميع دور العرض".

وقررت شركة دولار فيلم، الموزعة لفيلم "الغسالة"، في وقت سابق، طرحه يوم 30 يوليو الجاري، ليصبح أول أفلام عيد الأضحى، التي أعلنت تواجدها في الموسم، الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن 100 نسخة.

وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ويلعب بطولته نخبة من النجوم، هم أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف.

الفيلم تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة تتحول إلى آلة زمن، ما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.