الأوقاف تدرس عودة صلاة الجمعة وتقدم تقريرا للجنة إدارة أزمة كورونا

أكد الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن المساجد ستكون مغلقة وقت صلاة عيد الأضحى، على أن يتم نقل الصلاة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أن نقل الصلاة سيكون بعدد محدود من العاملين بوزارة الأوقاف، مشيرًا أن باقي المساجد ستكتفي برفع تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم، بحضور العامل المسئول فقط بدون السماح بدخول أي شخص للمسجد.

وشدد "حسن" على أن ذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ولحين عبور الأزمة، متمنيًا أن يعجل الله برفع البلاء عن جميع البلاد وعن مصر وأهلها.

وتحدث عن عودة صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن الوزير درس العودة التدريجية لصلاة الجمعة مع مديري المديريات، مشيرًا أنه في أول اجتماع للجنة إدارة أزمة كورونا بعد العيد، سيكون بين يدي اللجنة دراسة للضوابط وآلية العودة التدريجية لصلاة الجمعة.