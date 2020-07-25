"الأوقاف": سنواجه أي مخالفات تخص صلاة الجمعة

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف لـ"الوطن" أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدأ منذ أمس، عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، لمناقشة العودة التدريجية لصلاة الجمعة.

وأوضحت أن الوزير سيلتقي جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم، غدا الأحد، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت، أن الوزارة لن تسمح بأي مخالفات لتعليمات الوقاية العامة التي عممتها وزارة الأوقاف من قبل، وأن المسجد الذي سيشهد أية مخالفة بتجمع واحتشاد مواطنين داخله أكثر من المسموح به، سوف يبلغ عنها الإمام القيادات المباشرة له، والتي بدورها ستبلغ الجهات المعنية لإتخاذ اللازم.

وأكدت المصادر، أن أي مصليات للجمعة في الشوارع لن تكون مسؤولية الأوقاف وأن أي تجمعات خارج المسجد للدخول للصلاة لن تكون مسؤولية الإمام ولكن الجهات الأمنية، وقد يجبر الوزارة على غلق المسجد، وسيكون هناك تعاونا مع جهات الدولة لمواجهة المخالفات، وحال مشاركة أحد أبناء الوزارة في أي مخالفة سيتم معاقبته وقد يصل الأمر لإنهاء الخدمة.